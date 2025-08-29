На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канцлер ФРГ допустил, что конфликт на Украине продлится «еще много месяцев»

Мерц: украинский конфликт может продлиться еще много месяцев
Fabrizio Bensch/Reuters

Украинский конфликт может продлиться еще несколько месяцев, к чему западные страны должны быть готовы, заявил в ходе пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев. Мы должны быть к этому подготовлены <...> в тесной координации с европейскими партнерами, американцами, а также с «коалицией желающих», — высказался глава немецкого правительства.

Накануне Мерц также дал пессимистичный прогноз по встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что ее не будет.

Двумя днями ранее канцлер ФРГ угрожал ужесточением антироссийских санкций, если в ближайшее время встреча Зеленского и Путина не состоится. В Госдуме его слова назвали манипуляцией.

Ранее сообщалось, что Европа начала «всерьез» закупать оружие США для Украины.

