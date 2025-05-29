Лавров уличил НАТО в попытках милитаризации Арктики

На севере Евразии были зафиксированы попытки милитаризации Арктики и поиска поводов для проникновения туда инфраструктуры НАТО. Об этом на открытии заседания международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если мы посмотрим на север континента, то фиксируем там откровенные попытки милитаризации Арктики, поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО», — заявил он.

Глава МИД добавил, что в южной части евразийского континента альянс ищет новые точки входа в Афганистан после «бесславного бегства», которое произошло четыре года назад. Лавров подчеркнул, что НАТО пытается навязать странам Центральной Азии концепцию выбора между поддержкой России и объединения.

До этого президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике.

Ранее в ФРГ заявили об отставании Северной Европы от России в развитии БПЛА в Арктике.