Путин назвал главного инициатора глобальной гонки вооружений

Глобальную гонку вооружений и милитаризацию в мире провоцируют страны НАТО, заявил в ходе встречи с выпускниками военных и силовых вузов президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«На ближайшем саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей альянса. <...> Зато ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений», — отметил глава российского государства.

Он добавил, что страны альянса стремятся нарастить свои военные бюджеты, несмотря на то, что уже тратят на ВПК больше всех остальных государств в мире.

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. Известно, что украинского президента Владимира Зеленского пригласили принять участие в этом мероприятии, однако пока неизвестно, принял ли он решение по поводу поездки. Вместе с тем Politico сообщает, что на саммите не будет отдельного заседания по Украине.

Ранее Япония официально подтвердила отмену визита премьера на саммит НАТО.