В Госдуме назвали главное препятствие для продолжения переговоров РФ и Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский тормозит проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта, оставляя право на обсуждение территориальных вопросов только за собой. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

Он обратил внимание, что позиции Москвы и Киева по-прежнему сильно отличаются друг от друга.

«Украинский президент оставил только за собой возможность вести территориальные переговоры. Так что во многом проведение нового раунда тормозит сам Зеленский», — подчеркнул Чепа.

По его словам, актуальным остается вопрос гарантий безопасности Украины. Парламентарий отметил, что при согласовании этих гарантий, в том числе, должны учитываться интересы Москвы.

«Европейцы имеют свое видение. Но при этом не понимают, что гарантии безопасности для Украины, для РФ, для Европы в целом — они должны быть одни», — резюмировал депутат.

Последний на данный момент — третий — раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились осуществить новый обмен пленными военнослужащими, а также Москва предложила создать три рабочие группы по разрешению конфликта. Представители Киева пообещали рассмотреть эту инициативу.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с Путиным.