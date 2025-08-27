На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали главное препятствие для продолжения переговоров РФ и Украины

Депутат Госдумы Чепа: Зеленский тормозит проведение нового раунда переговоров
true
true
true
close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский тормозит проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта, оставляя право на обсуждение территориальных вопросов только за собой. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

Он обратил внимание, что позиции Москвы и Киева по-прежнему сильно отличаются друг от друга.

«Украинский президент оставил только за собой возможность вести территориальные переговоры. Так что во многом проведение нового раунда тормозит сам Зеленский», — подчеркнул Чепа.

По его словам, актуальным остается вопрос гарантий безопасности Украины. Парламентарий отметил, что при согласовании этих гарантий, в том числе, должны учитываться интересы Москвы.

«Европейцы имеют свое видение. Но при этом не понимают, что гарантии безопасности для Украины, для РФ, для Европы в целом — они должны быть одни», — резюмировал депутат.

Последний на данный момент — третий — раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились осуществить новый обмен пленными военнослужащими, а также Москва предложила создать три рабочие группы по разрешению конфликта. Представители Киева пообещали рассмотреть эту инициативу.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с Путиным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами