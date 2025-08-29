Макрон заявил о недопустимости переговоров по Украине без Киева

Макрон: никто не должен вести переговоры по Украине вместо или без нее

Страны Европы не должны допускать, чтобы кто-либо вел переговоры по Украине вместо или без ее участия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

«Что касается Украины и поддержки Украины в нынешних условиях, то она многогранна. Прежде всего, это дипломатическая поддержка. Мы не можем позволить другим вести переговоры от имени Украины, а значит, не допускаем переговоров без участия Украины по каким-либо вопросам», — сказал французский лидер.

22 августа президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели прояснится судьба переговоров по Украине, и в этот период он намерен принять «очень важное решение» с учетом позиций Москвы и Киева. По его словам, за эти 14 дней он планирует понять подходы России и Украины.

В этот же день Трамп допустил, что потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Американский лидер выразил желание встретиться с обоими политиками.

