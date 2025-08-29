На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Еврокомиссия готовится перейти к конфискации российских активов

Euractiv: Европа готовит варианты перехода к конфискации замороженных активов РФ
Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) готовит ряд предложений по конфискации замороженных активов России. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Euractiv.

«По словам осведомленных источников, Европейская комиссия готовит ряд вариантов перехода к конфискации (активов. – «Газета.Ru») и планирует вскоре представить их государствам-членам», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что атака ВС России на Киев 28 августа «вновь вызвала призывы к более смелым шагам» по конфискации денежных средств. Некоторые дипломаты ЕС заявляют, что «это может сдвинуть дело с мертвой точки».

28 августа российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам на Украине. В ходе операции Вооруженные силы РФ применили ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские войска атакуют только военную инфраструктуру Украины.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своих социальных сетях сообщила, что исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при региональном содружестве Карен Малаян был вызван после ночной атаки на украинскую столицу. По ее словам, один из ударов якобы пришелся на здание дипломатической миссии ЕС в Киеве.

Ранее Украина запросила экстренное заседание СБ ООН.

Все новости на тему:
Санкции против России
