Украина запросила экстренное заседание СБ ООН

Украина запросила проведение экстренного заседания Совбеза ООН. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

Сообщается, что повесткой заседания станет «поддержание мира и безопасности на Украине».

28 августа российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам на Украине. В ходе операции Вооруженные силы РФ применили ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские войска атакуют только военную инфраструктуру Украины.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своих социальных сетях сообщила, что исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при региональном содружестве Карен Малаян был вызван после ночной атаки на украинскую столицу. По ее словам, один из ударов якобы пришелся на здание дипломатической миссии ЕС в Киеве.

Ранее российская армия ударила по аэродрому ВСУ в Староконстантинове.