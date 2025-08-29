На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили о расколе партии Зеленского после закона о НАБУ и САП

Закон о НАБУ и САП внес раскол в партию Зеленского
Alexander Drago/Reuters

Закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости, внес раскол в парламентскую партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

«Депутаты проголосовали за ограничение независимости НАБУ и САП, чем открыли «ящик Пандоры»: на улицу вышли сотни недовольных украинцев, а внутри «монобольшинства» начался настоящий бунт», — говорится в материале.

По словам депутатов, их в ситуации с ограничением независимости антикоррупционных органов сделали крайними. Один из участников партии заявил, что сейчас там «праздник непослушания», назревающий давно. Кто-то из депутатов требует отмены запретов на выезд за рубеж, а кто-то — часть властных полномочий от офиса украинского лидера, пишут издания.

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был принят 22 июля. Зеленский тогда сказал, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

На этом фоне в ряде крупных городов Украины прошли акции протеста. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы несколько дней подряд выходили тысячи протестующих, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП. Украинский лидер подчеркнул, что он гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов.

Ранее от Зеленского потребовали отпустить задержанных борцов с коррупцией.

