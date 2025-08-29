МИД Швеции вызвал посла России из-за ударов по Украине

МИД Швеции вызвал посла России после ударов по военным объектам ВСУ

МИД Швеции вызвал посла России в стране Сергея Беляева. Об этом сообщается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«Министерство иностранных дел 29 августа вызвало посла России в Стокгольме», — говорится в документе.

Главу российского диппредставительства вызвали после сообщений СМИ о повреждении здания представительства Европейского союза в Киеве в результате ракетных обстрелов 28 августа.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз вызвал и.о. постпреда России при Европейском союзе в Брюсселе Карена Малаяна: РФ якобы ударила по зданию дипмиссии ЕС в Киеве.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта обвинил ВС РФ в ударе по дипмиссии ЕС. Факт повреждения здания без уточнения конкретных причин позднее подтвердила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, дипломаты не пострадали.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, только по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести вторичные санкции в рамках ограничений против России.