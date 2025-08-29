Песков прокомментировал заявление главы МИД Турции об «уступках» по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министр иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, что Москва во время российского-американских переговоров на Аляске якобы согласилась на закрепление границы новых регионов по линии фронта.

По его словам, Москва сознательно не раскрывает всех деталей прошедшего на Аляске российско-американского саммита. Он отметил, что встреча президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа была нужная, своевременная, она была содержательная и очень конструктивная.

Представитель Кремля добавил, что лидерами глубоко обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.

При этом Песков подчеркнул, что выдавать какие-либо детали переговоров «совершенно нецелесообразно», важно вести работу в дискретном режиме.

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что Россия первоначально требовала от Украины территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах, но отказалась от этих требований. По его словам, теперь Москва якобы согласна оставаться на линии соприкосновения, «за исключением одного района».

Он добавил, что после саммита на Аляске между Россией и США наблюдается согласие по ряду принципов.

Ранее в ЕС заявили, что каждая страна сообщества сама решит вопрос об отправке войск на Украину.