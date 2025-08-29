В Европе рассказали о «лучшей» гарантии безопасности для Украины

Лучшей гарантией безопасности для Украины со стороны стран Запада станет членство Киева в НАТО. Об этом заявил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур, передает агентство Reuters.
29 августа глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в качестве своего вклада в «гарантии безопасности» для Украины Евросоюз рассматривает проведение тренировочной миссии для украинских вооруженных сил, предоставление военной помощи и поддержку оборонной промышленности Киева.
Она добавила, что министры обсудят «возможность изменения мандата текущих миссий ЕС», чтобы обеспечить готовность к дальнейшей милитаризации Украины даже в случае достижения мирного соглашения.
Издание Politico писало, что наиболее вероятными кандидатами на формирование иностранного военного контингента на Украине в рамках осуществления «гарантий безопасности» являются вооруженные силы Франции и Великобритании.
Ранее Зеленский назвал сроки завершения подготовки гарантий безопасности для Киева.