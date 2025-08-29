Каллас рассказала о вкладе ЕС в гарантии безопасности для Украины

Каллас: вклад ЕС в гарантии безопасности — это отправка войск на Украину

В качестве своего вклада в «гарантии безопасности» для Украины Евросоюз рассматривает проведение тренировочной миссии для украинских вооруженных сил, предоставление военной помощи и поддержку оборонной промышленности Киева. Об этом сообщила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас, чьи слова приводит ТАСС.

«Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне — это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности», — заявила дипломат по прибытии в Копенгаген на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны стран ЕС.

Она добавила, что министры обсудят «возможность изменения мандата текущих миссий ЕС», чтобы обеспечить готовность к дальнейшей милитаризации Украины даже в случае достижения мирного соглашения.

29 августа издание Politico писало, что наиболее вероятными кандидатами на формирование иностранного военного контингента на Украине в рамках осуществления «гарантий безопасности» являются вооруженные силы Франции и Великобритании.

Ранее Зеленский назвал сроки завершения подготовки гарантий безопасности для Киева.