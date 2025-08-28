На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский назвал сроки завершения подготовки гарантий безопасности для Киева

Зеленский: гарантии безопасности для Украины представят на следующей неделе
Jacquelyn Martin

Киев и Запад не смогли закончить разработку гарантий безопасности для Украины к концу текущей недели, поэтому решили представить документ на следующей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Много говорили о гарантиях безопасности. Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по национальной безопасности, на следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге», — пообещал украинский лидер.

28 августа газета Financial Times сообщила со ссылкой на источник, что Соединенные Штаты пересмотрели свою позицию по гарантиям безопасности для Киева после урегулирования украинского конфликта и готовы активнее участвовать в их реализации.

Согласно информации журналистов, США готовы предоставить разведданные западным военным, которых могут направить на Украину, а также заняться поставкой систем для обеспечения воздушной безопасности.

Издание утверждает, что президент США Дональд Трамп осознал необходимость вклада Вашингтона для обеспечения «устойчивого мира».

Ранее в Швейцарии назвали условие для ввода военных на Украину.

Переговоры о мире на Украине
