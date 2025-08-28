На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская армия ударила по аэродрому ВСУ в Староконстантинове

«Дневник Десантника»: нанесен удар по аэродрому ВСУ в Староконстантинове
true
true
true
close
Павел Львов/РИА «Новости»

Российские войска атаковали аэродром украинской армии в Староконстантинове. Об этом сообщает Telegram-канал «Дневник Десантника» со ссылкой на источник.

«Удар был нанесен после того, как на аэродром прибыл вражеский Ил-76-МД с авиабоеприпасами и комплектующими», — говорится в сообщении.

По данным канала, российские ракеты «Кинжал» уничтожили склады с боеприпасами, вывели из строя три самолета и повредили технику, предназначенную для перевозки грузов и обслуживания аэродрома.

О взрывах в Староконстантинове утром 28 августа писали без уточнения подробностей украинские СМИ.

Позднее Минобороны РФ отчиталось о ночном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

Ранее военный эксперт назвал главные цели ВС РФ во время атаки Киева.

