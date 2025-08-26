СМИ: США предложили меры в рамках гарантий безопасности Украины

Соединенные Штаты готовы предоставить разведывательные ресурсы и осуществлять надзор для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что Вашингтон также готов принять участие в создании систем противовоздушной обороны республики под руководством Европы.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев с партнерами должны усилить работу над созданием гарантий безопасности для страны, которые будут действовать после урегулирования конфликта с Россией.

Также украинский лидер рассказал, что Киев в течение недели проведет ряд встреч с представителями США и «коалиции желающих», на которых будет обсуждаться предоставление стране гарантий безопасности.

В НАТО заверяли, что будут укреплять ВСУ даже после завершения СВО. В свою очередь Россия выступила против любых гарантий безопасности, которые будут представлять угрозу Москве. О каких гарантиях идет речь и почему этот вопрос так важен для РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский анонсировал новые встречи по гарантиям безопасности Украине.