Зеленский призвал ускорить работу над гарантиями безопасности для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киев с партнерами должны усилить работу над созданием гарантий безопасности для страны, которые будут действовать после урегулирования конфликта с РФ. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы должны максимально активизировать нашу работу и обеспечить ясность и прозрачность во всем, что касается гарантий безопасности», — сказал Зеленский.

Также 26 августа украинский лидер рассказал, что Киев в течение недели проведет ряд встреч с представителями США и «коалиции желающих», на которых будет обсуждаться предоставление стране гарантий безопасности.

Как ранее заявляли представители Соединенных Штатов, ведущую роль в вопросе обеспечения гарантий безопасности для Украины должна взять на себя Европа. При этом Вашингтон не исключал, что американские пилоты могли бы принять участие в патрулировании воздушного пространства Украины.

В НАТО заверяли, что будут укреплять ВСУ даже после завершения СВО. В свою очередь Россия выступила против любых гарантий безопасности, которые будут представлять угрозу Москве. О каких гарантиях идет речь и почему этот вопрос так важен для РФ — в материале «Газеты.Ru».

