Зеленский анонсировал новые встречи по гарантиям безопасности Украине

Зеленский: на неделе будут встречи с США и Европой по гарантиям безопасности
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

В конце августа пройдут встречи представителей США, Европы и Украины по вопросу о гарантиях безопасности Киеву. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает издание «Страна».

«Также был доклад о работе со всеми партнерами в рамках коалиции желающих: Европа, США, другие партнеры. В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты», — отметил он.

По словам украинского лидера, оборонительная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время.

26 августа глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что основой гарантий безопасности Украины станет ее армия.

Гарантии безопасности Киеву, считает Сибига, должны быть «конкретными, юридически обязывающими и эффективными». Они должны быть также многомерными, включая военный, дипломатический, юридический и другие уровни, добавил министр.

Ранее на Западе назвали гарантии безопасности Киеву «пустой тратой времени и плодом фантазии».

Переговоры о мире на Украине
