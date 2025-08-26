Зеленский проведет ряд встреч по гарантиям безопасности с США и ЕС

Зеленский: в течение недели пройдут встречи с США по гарантиям безопасности

Украина в течение недели проведет ряд встреч с представителями США и «коалиции желающих», на которых будет обсуждаться предоставление стране гарантий безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что провел совещание с представителями ВС страны, на котором ему доложили о выполнении решений Ставки по обеспечению резервов для сил обороны.

«Также был доклад о работе со всеми партнерами в рамках «коалиции желающих»: Европа, Соединенные Штаты, другие партнеры. В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты. Отметили, что надо ускорять динамику работы. Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время», — написал Зеленский.

На прошлой неделе украинское издание «Зеркало недели» писало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи американского руководства с лидерами Европы и украинским президентом Владимиром Зеленским предложил два варианта гарантий безопасности для Украины, оба из которых не устроили присутствующих.

Ранее на Украине заявили о готовности к переговорам Путина и Зеленского.