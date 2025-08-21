На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский выступил с обращением к России

Зеленский призвал Россию продемонстрировать готовность завершить конфликт
Fabrizio Bensch/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужна встреча с Россией, чтобы завершить конфликт, и призвал Москву продемонстрировать свою готовность к этому. Его слова передает УНИАН.

«Нам нужна эта встреча. Если для того, чтобы закончить войну, нужна встреча с русскими, а затем трехсторонняя встреча, мы готовы к любой конфигурации этих встреч. Мы сделали шаг навстречу. И они должны что-то сделать, чтобы продемонстрировать, что они так хотят закончить войну, как говорили», — сказал Зеленский.

Он также указал, что американский лидер заинтересован в урегулировании конфликта Москвы и Киева, ему нужно «выйти из этого с успехом». Однако результат будет зависеть от условий завершения боевых действий, указал Зеленский.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее Зеленский назвал «хороший результат» потенциальной встречи с Путиным.

