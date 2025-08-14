В ЕС хотят в сентябре принять 19-й пакет санкций против России

Евросоюз планирует принять 19-й пакет санкций против России в сентябре. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста, передает РИА Новости.

«Мы уже приняли восемнадцать пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце - это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем», — подчеркнула она.

13 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подготовке Евросоюзом (ЕС) нового пакета санкций в отношении России.

По словам французского лидера, судьба нового пакета антироссийских санкций будет зависеть от переговоров, запланированных на ближайшие дни и недели.

18-й пакет санкций был утвержден ЕС в июле. Ограничения коснулись восьми белорусских оборонных компаний. При этом ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — ЕС вводит ограничения на поставки его продукции. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год.

Ранее Зеленский призвал Европу сильнее давить на Россию перед встречей Путина и Трампа.