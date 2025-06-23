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Две страны ЕС заблокировали принятие очередного пакета санкций против России

Сийярто: Венгрия и Словакия блокировали принятие 18-го пакета санкций против РФ
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Global Look Press

Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Словакия выступила против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России. Премьер-министр республики Роберт Фицо пригрозил заблокировать его, если ЕС не найдет способ решить проблему возможного прекращения поставок российских энергоносителей. Вето Словакии может остановить принятие пакета, поскольку для этого требуется согласие всех 27 стран Европейского союза.

Ранее глава РФПИ назвал страну, которая может стать мостом для примирения с ЕС.

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