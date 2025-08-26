На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Илон Маск высказался о нелегитимных правительствах

Маск: любое правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным
Vincent Alban/Reuters

Любое правительство, которое уничтожает свой народ, не является легитимным. Об этом в соцсети X написал глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным», — написал он.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Маск приостановил создание своей политической партии, так как не хочет перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии. Позднее американский предприниматель назвал ложью сообщение WSJ.

О создании политической организации «Партия Америки» Маск сообщал в июле. Он заявлял, что его партия может выступить в поддержку какого-либо кандидата на следующих президентских выборах в США в 2028 году, однако в ближайшие 12 месяцев внимание будет сосредоточено на выборах в палату представителей и сенат.

Ранее Маск призвал страны Евросоюза покинуть объединение.

