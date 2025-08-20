На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Илон Маск отреагировал на новость WSJ о том, что он отложил создание собственной партии

Илон Маск назвал ложью сообщение WSJ о приостановке создания политической партии
Evelyn Hockstein/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X прокомментировал новость газеты Wall Street Journal (WSJ) о приостановке создания им собственной политической партии.

«Ничего из того, что сообщает WSJ, нельзя считать правдой», — написал Маск.

До этого газета WSJ со ссылкой на источники сообщала, что Маск приостановил планы по созданию своей политической партии, так как не хочет перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии.

О создании политической организации «Партия Америки» Маск сообщал в июле. Он заявлял, что его партия может выступить в поддержку какого-либо кандидата на следующих президентских выборах в США в 2028 году, однако в ближайшие 12 месяцев внимание будет сосредоточено на выборах в палату представителей и сенат.

Ранее Маск призвал страны Евросоюза покинуть объединение.

