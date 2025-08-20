На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Илон Маск решил повременить с созданием собственной партии в США

WSJ: Маск решил повременить с созданием партии из-за рисков для республиканцев
Kevin Lamarque/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск решил повременить с созданием собственной партии, чтобы не перетягивать электорат республиканцев и сохранить дружеские отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Маск раздумывает о финансовой поддержке Вэнса на президентских выборах 2028 года, но пока не хочет отказываться от идеи о собственной партии и может изменить свое мнение по этому вопросу по мере того, как приближаются промежуточные выборы.

Отмечается, что на кампанию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и других членов Республиканской партии Маск потратил порядка $300 млн.

О создании политической организации «Партия Америки» Маск сообщал в июле. Он заявлял, что его партия может выступить в поддержку какого-либо кандидата на следующих президентских выборах в США в 2028 году, однако в ближайшие 12 месяцев внимание будет сосредоточено на выборах в палату представителей и сенат.

Ранее Маск призвал страны Евросоюза покинуть объединение.

