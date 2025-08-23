Гарантии безопасности Украине предложили увязать с отменой санкций против России

Урегулирование конфликта на Украине должно предполагать отмену антироссийских санкций. Об этом эксперт Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань, его слова приводит газета Global Times.
«Китай стремится всесторонне устранить обеспокоенность всех сторон, включая <…> прекращение односторонних санкций, поддержание стабильности производственно-сбытовых цепочек», — подчеркнул он.
По словам Вана Сяоцюаня, решение конфликта на Украине должно учитывать такие проблемы, как обеспечение безопасности атомных электростанций, защита гражданского населения, гарантирование экспорта продовольствия и содействие послевоенному восстановлению.
До этого официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что все стороны должны содействовать политическому урегулированию украинского конфликта в соответствии с концепцией всеобъемлющей безопасности
Дипломат прокомментировала отказ украинского лидера Владимира Зеленского от участия Китая в обеспечении безопасности его страны.
16 августа портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом выразил готовность обсуждать гарантии безопасности для Украины. При этом российский лидер упомянул КНР в качестве одной из них.
Ранее китайские эксперты оценили перспективы КНР стать гарантом безопасности для Украины.