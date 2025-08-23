На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гарантии безопасности Украине предложили увязать с отменой санкций против России

Аналитик Ван: гарантии безопасности Киеву предполагают отмену санкций против РФ
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Урегулирование конфликта на Украине должно предполагать отмену антироссийских санкций. Об этом эксперт Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань, его слова приводит газета Global Times.

«Китай стремится всесторонне устранить обеспокоенность всех сторон, включая <…> прекращение односторонних санкций, поддержание стабильности производственно-сбытовых цепочек», — подчеркнул он.

По словам Вана Сяоцюаня, решение конфликта на Украине должно учитывать такие проблемы, как обеспечение безопасности атомных электростанций, защита гражданского населения, гарантирование экспорта продовольствия и содействие послевоенному восстановлению.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что все стороны должны содействовать политическому урегулированию украинского конфликта в соответствии с концепцией всеобъемлющей безопасности

Дипломат прокомментировала отказ украинского лидера Владимира Зеленского от участия Китая в обеспечении безопасности его страны.

16 августа портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом выразил готовность обсуждать гарантии безопасности для Украины. При этом российский лидер упомянул КНР в качестве одной из них.

Ранее китайские эксперты оценили перспективы КНР стать гарантом безопасности для Украины.

