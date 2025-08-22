В КНР заявили о необходимости участия всех сторон в урегулировании на Украине

Мао Нин: КНР считает важным участие всех стороны в урегулировании на Украине

Пекин считает, что все стороны должны содействовать политическому урегулированию украинского конфликта в соответствии с концепцией всеобъемлющей безопасности. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировала отказ украинского лидера Владимира Зеленского от участия Китая в обеспечении безопасности его страны.

«Китай считает, что все стороны должны содействовать политическому урегулированию кризиса на Украине в соответствии с концепцией совместной, всеобъемлющей и устойчивой безопасности», — сказала она.

16 августа портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом выразил готовность обсуждать гарантии безопасности для Украины. При этом российский лидер упомянул КНР в качестве одной из них.

21 августа Зеленский заявил, что Киев выступает против включения Пекина в число гарантов безопасности. По его словам, КНР якобы поддерживает РФ в вооруженном конфликте. Глава государства подчеркнул, что Украине не нужны гаранты, которые ей не помогают.

