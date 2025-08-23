На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Помощница Эпштейна рассказала о поведении Трампа

WP: помощница Эпштейна Максвелл не видела неподобающего поведения Трампа
Today/YouTube

Помощница уличенного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл заявила сотрудникам Минюста США, что никогда не видела какого-либо неподобающего поведения со стороны действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на стенограммы ведомства.

«Он был джентльменом во всех отношениях. Президент Трамп всегда был очень сердечен и добр ко мне», — утверждала Максвелл во время допроса, который был проведен в июле этого года.

Издание отмечает, что помощница Эпштейна не дала обвинительных показаний против кого-либо из известных людей, включая бывшего американского лидера Билла Клинтона. Максвелл также заявила, что у финансиста не было чего-либо похожего на список клиентов.

В публикации утверждается, что вскоре после допроса минюста Максвелл была переведена в другую тюрьму с менее строгими условиями содержания.

6 августа газета The New York Times писала, что Трамп стремится переключить внимание общественности с дела Джеффри Эпштейна на скандал, связанный с фальсификацией данных о вмешательстве России в президентские выборы, которые прошли в 2016 году.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

До этого в США удалось найти секретные документы, связанные с расследованием якобы вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году. Материалы хранились в тайной комнате ФБР. По информации Fox News, их планировали сжечь. При этом в документах нашли очередное подтверждение тому, что Россия не влияла на избирательную кампанию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что большинство американцев считают, что Трамп знал о преступлениях Эпштейна.

