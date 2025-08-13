На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство американцев считают, что Трамп знал о преступлениях Эпштейна

YouGov: 71% американцев считают, что Трамп знал о преступлениях Эпштейна
71% граждан США полагают, что Дональд Трамп был осведомлен о преступлениях Джеффри Эпштейна против несовершеннолетних до начала официального расследования. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov.

Рейтинг одобрения действий Трампа в контексте дела Эпштейна остается отрицательным (-39%). Перевод сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл в тюрьму строгого режима вызвал недовольство 59% демократов и 32% республиканцев.

«Только 8% опрошенных уверены, что Трамп ничего не знал о преступлениях», — указано в отчете.

Трамп неоднократно отрицал связь с Эпштейном, заявляя об отсутствии визитов на его частный остров. Экспрезидент признавал лишь светское общение с финансистом.
Опрос проведен 9–11 августа 2025 года среди 1635 совершеннолетних американцев. Погрешность — 3,5%.

6 августа газета The New York Times писала, что Трамп стремится переключить внимание общественности с дела Джеффри Эпштейна на скандал, связанный с фальсификацией данных о вмешательстве России в президентские выборы, которые прошли в 2016 году.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

До этого в США удалось найти секретные документы, связанные с расследованием якобы вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году. Материалы хранились в тайной комнате ФБР. По информации Fox News, их планировали сжечь. При этом в документах нашли очередное подтверждение тому, что Россия не влияла на избирательную кампанию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что принц Эндрю предоставил Эпштейну доступ в королевскую ложу при Елизавете II.

