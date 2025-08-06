Президент США Дональд Трамп стремится переключить внимание общественности с дела Джеффри Эпштейна на скандал, связанный с фальсификацией данных о вмешательстве России в президентские выборы, которые прошли в 2016 году. Об этом пишет газета The New York Times.

«Трамп призвал и запугал своих сторонников, чтобы они переключили свое внимание с дела Джеффри Эпштейна на следствие и возможное судебное разбирательство в отношении чиновников-демократов, которых он обвиняет в своем преследовании», — следует из текста.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

До этого в США удалось найти секретные документы, связанные с расследованием якобы вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году. Материалы хранились в тайной комнате ФБР. По информации Fox News, их планировали сжечь. При этом в документах нашли очередное подтверждение тому, что Россия не влияла на избирательную кампанию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о приказе генпрокурора США искать в файлах Эпштейна упоминание Трампа.