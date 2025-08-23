На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Франция вызвала посла Италии из-за критики Макрона

FP: Франция вызвала посла Италии из-за критики позиции Макрона по Украине
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Франция вызвала посла Италии Эмануэлу Д'Алессандро в связи с критикой вице-премьера Италии Маттео Сальвини позиции французского лидера Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

До этого Сальвини призвал Макрона надеть каску и лично отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях.

«Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами, а также недавним событиям в двусторонних отношениях, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении непоколебимой поддержки Украины», — пишет AFP со ссылкой на источник.

22 августа политолог Андрей Суздальцев в беседе с Tsargrad.tv выразил сомнение, что европейские страны введут на Украину свои войска, пока идут боевые действия. При этом, по его словам, если будет заключен мир — они это сделают точно, возможно, направив небольшие подразделения.

Ранее в НАТО рассказали о планах по укреплению ВСУ после окончания конфликта.

