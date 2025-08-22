В НАТО рассказали о планах по укреплению ВСУ после окончания конфликта

Рютте: НАТО будет активно участвовать в развитии ВСУ по окончании конфликта с РФ

Североатлантический альянс (НАТО) будет принимать активное участие в развитии Вооруженных сил Украины (ВСУ) по окончании конфликта с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Киеве, которую транслировали YouTube-каналы блока.

«В качестве второго шага необходимо создать послевоенные украинские силы для продвижения вперед, и НАТО будет активно в этом участвовать», — сказал он.

По словам генсека, уже сейчас альянс оказывает Украине необходимую поддержку, чтобы ВСУ могли не только «оставаться в борьбе», но и развиваться после заключения мирного соглашения.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что наиболее действенной гарантией безопасности для Украины станет усиление вооруженных сил страны. Она подчеркнула, что Украине необходимо предоставить такие гарантии безопасности, которые существуют «не только на бумаге».

19 августа глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС совместно с США хочет предоставить Украине гарантии, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной безопасности. Ожидается, что если это решение будет принято, то военная помощь Киеву усилится.

Пятая статья НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну из стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь альянс.

Ранее в офисе Зеленского попросили ракеты, способные долетать до Тюмени и Мурманска.