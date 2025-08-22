На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о своих мечтах на встрече с атомщиками

Путин поделился своей мечтой с сотрудниками «Росатома» в Сарове
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал сотрудникам предприятий атомной отрасли России о своей мечте. Об этом сообщает РИА Новости.

22 августа Путин встретился с работниками российской атомной отрасли. Во время беседы лидер студенческого сообщества «Росатома» Владимир Кузнецов поделился своими мечтами. Он рассказал, что хочет быть полезным своей стране и создать большую и крепкую семью. Кузнецов также поинтересовался мечтами своих коллег, а затем задал тот же вопрос президенту.

»[Мечтаю] о том, чтобы у вас все получилось», — ответил Путин.

В ходе встречи глава государства также заявил, что российские ветераны атомной отрасли создали надежный ядерный щит для страны. Путин добавил, что российские атомщики первыми в мире смогли добиться работы мирного атома на благо страны и человечества.

Ранее Путин посетил церемонию поднятия флага над атомной подлодкой «Князь Пожарский».

