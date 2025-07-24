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Путин посетил церемонию поднятия флага над атомной подлодкой «Князь Пожарский»

Путин поучаствовал в поднятии флага над подводным крейсером «Князь Пожарский»
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Северодвинск посетил церемонию поднятия флага над атомным подводным крейсером «Князь Пожарский». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время визита в Архангельскую область Путин также проведет совещание по развитию подводного Военно-морского флота РФ. Российского лидера в ходе поездки сопровождают губернатор региона Александр Цыбульский и помощник главы государства Алексей Дюмин.

Подлодку «Князь Пожарский» проекта 955А создали на заводе «Севмаш» Объединенной судостроительной корпорации. В феврале 2024-го ракетоносец был спущен на воду, а в июле начались заводские ходовые испытания.

Польское издание CHIP писало, что подводный крейсер может изменить баланс сил на международной арене. По словам автора статьи, «россияне пополнят флот кораблем, вооружение которого потрясет мир».

Ранее генерал США оценил боеспособность российского флота в Черном море.

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