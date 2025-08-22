Путин рассказал о вкладе атомщиков в суверенное развитие России

Российские ветераны атомной отрасли создали надежный ядерный щит для страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными, передает ТАСС.

«Низкий поклон ветеранам [атомной отрасли], которым мы обязаны нашей безопасностью, мощным технологическим заделом и, по сути, независимым, суверенным развитием», — сказал глава государства.

Путин добавил, что российские атомщики стали первыми в мире, кто смог добиться работы мирного атома на благо страны и человечества.

20 августа Путин заявил, что профессионализм и самоотверженный труд работников атомной отрасли помог запустить сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, а также построить единый научно-промышленный комплекс. Президент отметил, что российские ученые продолжат поддерживать вектор на укрепление международной кооперации в отрасли и будут наращивать исследовательскую деятельность.

Ранее Путин посетил церемонию поднятия флага над атомной подлодкой «Князь Пожарский».