Путин поблагодарил Кириенко за развитие атомной отрасли

Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности России

Президент России Владимир Путин выразил благодарность первому заместителю руководителя администрации президента и председателю наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергею Кириенко за его вклад в развитие атомной промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 году у нас была создана государственная корпорация «Росатом». Вот Сергей Владиленович [Кириенко] занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», — сказал Путин на встрече с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

Президент отметил, что создание госкорпорации стало мощным толчком для развития отечественной атомной отрасли в XXI веке.

21 августа Кириенко рассказал, что Путин в начале 2000-х годов подписал закон об учреждении «Росатома» вопреки советам юристов. По его словам, глава государства таким образом оказал беспрецедентную поддержку атомной отрасли России.

Ранее «Росатом» начал переговоры по строительству новых энергоблоков для АЭС в Бразилии.