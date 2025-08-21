Кириенко рассказал, как Путин не послушал юристов и утвердил создание «Росатома»

Президент России Владимир Путин в начале 2000-х годов подписал закон об учреждении «Росатома» вопреки советам юристов. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, передает РИА Новости.

По его словам, глава государства таким образом оказал беспрецедентную поддержку атомной отрасли России.

Кириенко рассказал, как в 2007 году юристы говорили президенту, что закон об учреждении «Росатома» принимать нельзя, поскольку «он противоречит всему прецедентному праву». Путин выслушал юристов и согласился с тем, что такого никогда не было. Но при этом глава государства подчеркнул, что и атомная отрасль в России только одна, и подписал закон.

Первый замглавы АП добавил, что главное богатство отрасли — что 80 лет назад, что сейчас — это люди, поскольку именно они совершают прорывы в науке, создают уникальные технологии, строят атомные станции. Это люди, которые работают без выходных и перерывов, подчеркнул Кириенко.

Ранее «Росатом» начал переговоры по строительству новых энергоблоков для АЭС в Бразилии.