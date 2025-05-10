«Росатом» начал переговоры с бразильской стороной о постройке новых энергоблоков для атомной электростанции в этой стране. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев.

«Бразильская сторона отфиксировала, во-первых, плодотворное сотрудничество в сфере поставок урана. Мы поставляем 100 процентов урана, обогащенного уранового продукта для атомных электростанций «Ангра» I и II. Это мощные два блока, от которых практически питаются два основных города — Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро», — рассказал Лихачев о ходе переговоров.

Он добавил, что благодаря интересу бразильской стороны к строительству новых блоков получилось начать российско-бразильские переговоры по этой тематике.

Также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона готова расширить поставки удобрений в Бразилию, а также к общим проектам в этой сфере.

Ранее президент Бразилии высказался о тарифной политике Трампа на встрече с Путиным.