Путин назвал незаконным политический режим на Украине

Путин: режим в России основан на Конституции, в отличие от украинского

В России действует основанный на Конституции политический режим, в то время как украинскую власть нельзя назвать легитимной, заявил в ходе посещения острова Валаам президента РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Все-таки наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации, и сформирована власть строго в соответствии с основным законом государства. Чего не скажешь об Украине», — сказал российский лидер.

Он сказал, что действующая власть на Украине не основана на конституции страны, но «вдаваться в детали» по этой теме он бы не хотел.

Президент России также заявил, что у Украины полностью отсутствует суверенитет, и назвал верными попытки украинского народа вернуть себе хотя бы часть независимости. Кроме того, по мнению Путина, коррупция на Украине «захлестывает».

Ранее Путин напомнил, что ЕС является экономическим гигантом, но политическим карликом.