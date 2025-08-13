На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал своего экс-советника «глупым человеком» из-за слов о победе Путина

Трамп раскритиковал экс-советника Болтона из-за заявления о победе России
Ken Cedeno/Reuters

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон является «глупым человеком». Об этом в социальной сети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя его слова о победе России.

«Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, вроде Джона Болтона, который сказал, что, хотя встреча пройдет на американской земле, «Путин уже победил», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что если бы он бесплатно «получил Москву и Ленинград», то «фейковые новости» утверждали бы, что он заключил невыгодную сделку.

Болтон занимал пост советника по национальной безопасности в период первого президентского срока Трампа.

Экс-советник сделал свое заявление в интервью журналу The Atlantic. По его словам, президент России Владимир Путин «уже победил». Как утверждает Болтон, это связано с тем, что Трамп хочет заключить сделку. Если глава Белого дома не сможет достигнуть поставленной цели, то он может выйти из переговорного процесса, подчеркнул экс-советник.

Ранее Трамп заявил, что «нечестные СМИ» мешают подготовке его встречи с Путиным.

