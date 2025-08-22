Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

Трамп: судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели прояснится судьба переговоров по Украине, и в этот период он намерен принять «очень важное решение» с учетом позиций Москвы и Киева. Об этом пишет РИА Новости.

«Меня совершенно ничего не радует в этой войне. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад», — сказал американский лидер.

По его словам, за эти 14 дней он планирует понять подходы России и Украины.

«В конце концов, есть два пути, и по истечении двух недель я приму решение», — добавил он.

Сегодня Трамп допустил, что потенциальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может оказаться безрезультатной. Американский лидер выразил желание встретиться с обоими политиками.

18 августа в Белом доме прошла встреча Зеленского с Трампом. После нее президент США принял глав ведущих стран Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.

Глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

