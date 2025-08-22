На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт раскрыл, почему РФ держит интригу по поводу встречи Путина и Зеленского

Политик Гердт: Москва сомневается в целесообразности встречи глав РФ и Украины
РИА Новости/AP

Экс-депутат бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт в интервью Tsargrad.tv объяснил, почему Кремль сохраняет интригу по поводу встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению эксперта, Москва сомневается в результативности и целесообразности таких переговоров.

«Я думаю, что у Владимира Владимировича достаточно мудрости и понимания всего этого процесса для того, чтобы не отрицать возможность такой встречи. Однако <...> на Аляске <...> вопрос наверняка был поставлен ребром: а имеет ли вообще Зеленский право делать какие-то заявления от имени Украины», — сказал политик.

Он добавил, что позиции Зеленского на Украине стремительно слабеют, что только добавляет сомнений в уместности такой встречи. Однако, по его словам, прямой отказ Москвы мог бы сейчас дать дополнительные поводы для давления на Россию.

18 августа в Белом доме прошла встреча Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. После нее президент США принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

