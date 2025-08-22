На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рютте сравнил будущие гарантии безопасности для Киева с Минскими соглашениями

Рютте: гарантии для Украины не должны стать подобием Минских соглашений
Valentyn Ogirenko/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины не должны стать подобием Минских соглашений либо Будапештского меморандума. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Пока рано говорить о том, что мы получим на выходе, но очевидно, что США будут вовлечены в процесс. И мы, конечно, не хотим новой версии Будапештского меморандума или Минских соглашений. Эти гарантии безопасности должны исполняться», — сказал Рютте на пресс-конференции.

21 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве.

Он отметил попытки лидеров европейских стран после саммита на Аляске продвинуть свою стратегию во время визита в США, которая связана с попытками изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение, и подчеркнул, что подобная позиция вызывает у Москвы отторжение.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности для своей страны по примеру гарантий США для Израиля. По словам политика, до встречи в Вашингтоне 18 августа США не было среди гарантов безопасности, а теперь есть заявления об их готовности присоединиться.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Соединенные Штаты не возьмут на себя никаких обязательств по гарантиям безопасности Украины, пока не поймут, что требуется.

Ранее Трамп допустил, что США могут изменить подход по Украине.

