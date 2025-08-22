На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что готов к диалогу с США

Лукашенко заявил о намерении выстраивать отношения с США
true
true
true
close
Nikolay Petrov/BelTA/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность вести диалог с властями США. Его слова передает БелТА.

«Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены», — отметил глава государства, говоря о взаимодействии Минска и Вашингтона.

Как он сказал, белорусские власти уже сделали ряд шагов навстречу США. Теперь они ждут того же от американского руководства.

15 августа Александр Лукашенко провел телефонный разговор с представителем президента США Джоном Коулом. Стороны обсудили отношения между двумя странами, а также затронули вопросы урегулирования конфликта на Украине.

До этого белорусский лидер созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Разговор состоялся в преддверии переговоров хозяина Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись на Аляске. В Минске заявили, что Лукашенко пригласил Трампа вместе с семьей в республику, при этом «приглашение было принято». В свою очередь, американский лидер сообщил, что «с нетерпением ждет встречи». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал Лукашенко «мощным лидером».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами