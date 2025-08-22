Лукашенко заявил, что готов к диалогу с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность вести диалог с властями США. Его слова передает БелТА.

«Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены», — отметил глава государства, говоря о взаимодействии Минска и Вашингтона.

Как он сказал, белорусские власти уже сделали ряд шагов навстречу США. Теперь они ждут того же от американского руководства.

15 августа Александр Лукашенко провел телефонный разговор с представителем президента США Джоном Коулом. Стороны обсудили отношения между двумя странами, а также затронули вопросы урегулирования конфликта на Украине.

До этого белорусский лидер созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Разговор состоялся в преддверии переговоров хозяина Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись на Аляске. В Минске заявили, что Лукашенко пригласил Трампа вместе с семьей в республику, при этом «приглашение было принято». В свою очередь, американский лидер сообщил, что «с нетерпением ждет встречи». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал Лукашенко «мощным лидером».