Трамп высказался об освобождении заключенных в Белоруссии

Трамп: надеюсь, что 1300 заключенных будут освобождены в Белоруссии
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Я надеюсь, что 1300 человек скоро будут освобождены тоже», — заявил он.

15 августа Лукашенко обсудил ситуацию на Украине в телефонном разговоре с представителем президента США Джоном Коулом. Стороны обсудили отношения между США и Белоруссией в рамках возможного взаимодействия, а также позицию по вопросу конфликта на Украине.

В преддверии российско-американского саммита на Аляске Трамп позвонил Лукашенко. Они обсудили предстоящую встречу президента США с Владимиром Путиным, а также освобождение белорусской стороной заключенных — по словам Трампа, на свободу могут выйти еще 1300 человек.

В Минске сообщили, что Лукашенко позвал американского коллегу в Белоруссию вместе с семьей, «приглашение было принято». Трамп также подчеркнул, что «с нетерпением ждет встречи». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко рассказал Трампу о работе по освобождению заключенных.

