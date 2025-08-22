На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе обвинили Киев в стремлении к конфликту с Будапештом

Боуз: Украина пытается развязать конфликт с Венгрией атаками по «Дружбе»
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Украина атаками на нефтепровод «Дружба» хочет обострить отношения с Венгрией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Киев пытается развязать открытый конфликт с Венгрией. И ЕС почти наверняка где-то за кулисами поддерживает его, если не управляет им», — написал он.

Об атаке на российский нефтепровод стало известно 22 августа.

Трубопровод вновь подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) минувшей ночью. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, инцидент произошел на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию и Словакию приостановили. Глава венгерского МИД напомнил, что это уже третье нападение на нефтепровод за короткий период времени. Сийярто подчеркнул, что таким образом Киев пытается втянуть Будапешт в военный конфликт. При этом он подчеркнул, что «это не сработает».

В свою очередь министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что специалистам предстоит выяснить масштаб ущерба трубопроводу после украинской атаки.

Ранее сообщалось, что удары по нефтепроводу «Дружба» объяснили попыткой Киева сорвать соглашение.

