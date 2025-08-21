На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог: 1,7 млн потерь — это приговор для Зеленского перед выборами

Политолог Гаспарян: граждане Украины не простят Зеленскому 1,7 млн потерь
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Политолог, историк и публицист Армен Гаспарян в беседе с Life прокомментировал новость о том, что Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что такая цифра — это катастрофа для Украины и приговор для нынешнего президента страны Владимира Зеленского перед выборами.

Эксперт напомнил, что украинский лидер говорил лишь о потерях в 42 тысячи человек.

«Если сравнить 42 тысячи и миллион семьсот, станет ясно, что сидящие перед телевизором украинцы находятся в «теплой ванне». Они искренне убеждены, что все так, как им говорят. <...> А после этого вы им скажете про миллион семьсот», — сказал Гаспарян.

Шлейф при этом будет тянуться непосредственно за Зеленским, добавил он.

20 августа Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные генштаба ВСУ, сообщил, что Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих в зоне спецоперации.

Однако в центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опровергли эти данные, назвав их фейком. В заявлении центра подчеркивается, что за годы независимости Украина никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По данным СНБО, в январе 2025 года численность ВСУ составляла всего 880 тыс. военных.

Ранее в России оценили планы Украины «сохранить» земли ДНР и ЛНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами