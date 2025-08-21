Политолог, историк и публицист Армен Гаспарян в беседе с Life прокомментировал новость о том, что Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что такая цифра — это катастрофа для Украины и приговор для нынешнего президента страны Владимира Зеленского перед выборами.

Эксперт напомнил, что украинский лидер говорил лишь о потерях в 42 тысячи человек.

«Если сравнить 42 тысячи и миллион семьсот, станет ясно, что сидящие перед телевизором украинцы находятся в «теплой ванне». Они искренне убеждены, что все так, как им говорят. <...> А после этого вы им скажете про миллион семьсот», — сказал Гаспарян.

Шлейф при этом будет тянуться непосредственно за Зеленским, добавил он.

20 августа Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные генштаба ВСУ, сообщил, что Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих в зоне спецоперации.

Однако в центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опровергли эти данные, назвав их фейком. В заявлении центра подчеркивается, что за годы независимости Украина никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По данным СНБО, в январе 2025 года численность ВСУ составляла всего 880 тыс. военных.

