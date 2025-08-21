На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили планы Украины «сохранить» земли ДНР и ЛНР

Политолог Дудчак назвал попытки Украины сохранить земли «креативом» уровня КВН
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Попытки Киева сохранить за собой больше земель в случае мирного урегулирования не принесут результата, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

По его мнению, новый законопроект, внесенный в Верховную раду с целью изменения административных границ Харьковской и Днепропетровской областей, с практической точки зрения бесперспективен.

«Да, в этой инициативе ощущается креатив «95-го квартала» (команда КВН, основанная в 1997 году Владимиром Зеленским. — Прим. ред.), — с иронией отметил политолог. — Конечно, они могут менять границы, ничего им не мешает это делать. Однако действия России и Вооруженных сил РФ не зависят от того, какие законы принимает Верховная рада».

По мнению Дудчака, инициатива украинских законодателей не найдет понимания и на Западе.

«Как там отреагируют? Ну, наверное, им тоже интересно наблюдать за этими действиями. Покрутят пальцем у виска, полагаю», — заключил эксперт.

Внесенный в Раду законопроект предусматривает изменение административных границ Харьковской и Днепропетровской областей за счет включения в их состав подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР. Таким образом в Киеве надеются при мирном урегулировании оставить за собой больше территорий.

«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине», — отметила депутат Анна Скороход.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не признает потерю территорий и не выведет войска из Донбасса.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами