В России оценили планы Украины «сохранить» земли ДНР и ЛНР

Попытки Киева сохранить за собой больше земель в случае мирного урегулирования не принесут результата, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

По его мнению, новый законопроект, внесенный в Верховную раду с целью изменения административных границ Харьковской и Днепропетровской областей, с практической точки зрения бесперспективен.

«Да, в этой инициативе ощущается креатив «95-го квартала» (команда КВН, основанная в 1997 году Владимиром Зеленским. — Прим. ред.), — с иронией отметил политолог. — Конечно, они могут менять границы, ничего им не мешает это делать. Однако действия России и Вооруженных сил РФ не зависят от того, какие законы принимает Верховная рада».

По мнению Дудчака, инициатива украинских законодателей не найдет понимания и на Западе.

«Как там отреагируют? Ну, наверное, им тоже интересно наблюдать за этими действиями. Покрутят пальцем у виска, полагаю», — заключил эксперт.

Внесенный в Раду законопроект предусматривает изменение административных границ Харьковской и Днепропетровской областей за счет включения в их состав подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР. Таким образом в Киеве надеются при мирном урегулировании оставить за собой больше территорий.

«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине», — отметила депутат Анна Скороход.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не признает потерю территорий и не выведет войска из Донбасса.