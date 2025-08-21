На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киев законодательно признал события 2014 года войной за независимость
Efrem Lukatsky/AP

События на майдане в Киеве в 2014 году, приведшие к государственному перевороту и вооруженному конфликту на Донбассе, законодательно признаны «войной за независимость». Законопроект о политике в сфере национальной памяти был принят в окончательном чтении в парламенте Украины, сообщают РИА Новости.

В соответствующем документе на сайте Рады говорится, что война за независимость Украины началась 19 февраля 2014 года. В этот день, произошли столкновения на майдане в Киеве.

21 ноября 2013 года в Киеве начались массовые протесты. В этот день правительство Украины приостановило подготовку к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Столкновения в феврале 2014 года привели к отстранению от власти президента Украины Виктора Януковича. Он был вынужден покинуть страну.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.

По результатам последних переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом России Владимиром Путиным стало понятно, что Украина хочет получить гарантии безопасности и быть уверенной в своей территориальной целостности в будущем, а Россия хочет определенные территории, большую часть которых уже контролирует.

Ранее политолог объяснил нежелание Трампа встречаться с Путиным и Зеленским.

