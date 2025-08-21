В МИД Германии призвали Китай усилить давление на Путина

Вадефуль: Китай должен усилить давление на Путина ради мира на Украине

Китай должен усилить давление на президента России Владимира Путина для завершения военного конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, сообщает немецкое издание Bild.

«Пекин может и должен влиять на Москву с целью завершения конфликта — не только политически, но и экономически», — сказал Вадефуль.

При этом он добавил, что Китай отказывается это делать, несмотря на неоднократные призывы со стороны Германии.

До этого Йоханн Вадефуль назвал одной из важнейших проблем мира на Украине поддержку Китаем «российской военной машины». Он отметил, что без нее «агрессивная война» якобы была бы невозможна.

18 августа официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай будет способствовать урегулированию украинского кризиса собственными методами.

Кроме того, Мао Нин отметила, что Китай приветствует улучшение отношений между Россией и США. Она подчеркнула, что китайская сторона поддерживает все усилия, которые направлены на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Зеленский отказал Китаю в роли гаранта безопасности Украины.