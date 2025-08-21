Украинский лидер Владимир Зеленский дал понять, что российская сторона предлагает в качестве обмена территориями Кинбурнскую косу на юге Украины. Об этом сообщает издание «Страна».

«Говорить о Николаевской области, что они там готовы нам отдать Кинбурнскую косу… Она им нужна только для блокирования моря для нас», — сказал он.

Административно Кинбурнская коса находится в составе Николаевской области на левом берегу Херсонской области, который находится под контролем России.

21 августа советник главы офиса Владимира Владимира украинского лидера Зеленского Михаил Подоляк отметил, что Украина согласна с заморозкой конфликта по существующей линии боевого соприкосновения и признанием территорий фактически утраченными.

Также в четверг Зеленский заявил, что украинская сторона не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий.

По его словам, вопрос о выводе солдат с территории затрагивает вопрос не только конституции страны, но и выживания. Он добавил, что вопрос затрагивает наиболее сильные защитные рубежи.

19 августа президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности. Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после.

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.